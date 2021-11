Amsterdam NL V Amsterdammer Maurice wordt helemaal gek van fietsenstalling: "Ik haat dat hek echt"

Maurice van Baalen uit de Amsterdamse Pijp woont recht boven een hek. Dat ijzeren hek geeft toegang tot een fietsenstalling, en is continue stuk. Daardoor klapt het hek telkens met een harde klap dicht. En elke keer weer schrikt Maurice zich een hoedje. Al twaalf jaar lang klaagt hij bij de verhuurder - woningbouwvereniging Ymere - maar een oplossing is er nog steeds niet. "Ik ben het echt zat."

Zelfs na twaalf jaar komt Maurice even los van zijn stoel door de doffe klap onder hem. Die klappen gaan de hele dag door. "Ik schrik van het geluid, en dat geeft toch wel weer stress." Maurice woont recht boven een ijzeren hek, dat toegang geeft tot een fietsenhok voor zo'n twintig bewoners. Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Het rothek

Dat hek is volgens Maurice de hele tijd stuk. Of de dranger is kapot (die zorgt ervoor dat het hek zachtjes in het slot valt), en/of de deurstopper is stuk of ontbreekt. "De dranger is nu al zes weken stuk en is inmiddels verwijderd. De deurstopper is al maanden weg." Maurice zegt dat hij wooncorporatie Ymere de afgelopen twaalf jaar honderden keren heeft moeten bellen. En Ymere stuurt dan ook wel mensen om de boel te fiksen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar het duurt nooit lang, of het hek is alweer stuk. "Ik haat dat hek," zegt Maurice.

Quote "Ik wil een nieuw hek" Maurice van balen - bewoner de pijp

Maurice is er na al die jaren wel klaar mee. "Ik wil een nieuw hek." En hij zegt dat iemand van Ymere hem dat nieuwe hek afgelopen zomer ook heeft beloofd. "De man die mij dat beloofd heeft, durft mij nu dus niet meer te woord te staan. Dan bel ik de reparatielijn, en vraag ik of ik die man kan spreken. En dat kan dan gewoon niet. De communicatie van Ymere is slecht. Ze willen me tegenwoordig niet eens meer te woord staan. ik wil gewoon een nieuw hek. Het wordt tijd. Het hek valt echt uit elkaar van ellende."

'Hek wordt opzettelijk onklaar gemaakt' Volgens wooncorporatie Ymere is het probleem dat het hek vaak opzettelijk wordt vernield. Mensen die hun fiets willen pakken zouden zich ergeren aan het sluitmechanisme van de deur, waardoor het hek uit zichzelf dichtvalt:

Reactie Ymere: We begrijpen de frustratie. Ook wij balen flink. De reparatiekosten lopen inmiddels in de duizenden euro’s. Geld dat Ymere liever investeert in bijvoorbeeld nieuwbouw, onderhoud, leefbare wijken en lage huren.

Er is al enkele jaren intensief contact over het hekwerk met meneer. Zijn meldingen over defecten aan de deur zijn altijd opgepakt en opgelost. Zo ook deze week.

Op basis van de vele reparaties hebben we geconstateerd dat het automatische sluitmechanisme van het hek en andere onderdelen opzettelijk onklaar worden gemaakt.

Het hek sluit daarna alleen als het handmatig wordt dichtgetrokken. Ook komt het voor dat het hard wordt dicht getrapt. Dat veroorzaakt veel geluidsoverlast. Helaas is tegen structureel vandalisme niet op te repareren.

We hebben daarom ook gekeken naar een permanente oplossing. Zolang er sprake blijft van het bewust onklaar maken van het hek en vandalisme is die er niet. Ook een nieuw of ander hek is niet de oplossing. Alles valt of staat met het zorgvuldig omgang met spullen die je met een ander deelt. Dat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bewoners.