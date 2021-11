Dijk en Waardse Super Cup? Het is een van de ideeën voor de nieuwe gemeente

De stembussen gaan morgenochtend in alle vroegte open voor inwoners van Langedijk en Heerhugowaard. Omdat beide gemeenten per 1 januari fuseren tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard, wordt daar al eerder gestemd voor de gemeenteraad dan in de rest van Nederland. De twaalf politieke partijen hebben de afgelopen weken campagne gevoerd, maar wat willen de inwoners zelf voor de toekomst?

NH Nieuws vroeg het aan jongeren, ondernemers en het verenigingsleven, uit elke gemeente één. Zo kwamen we terecht bij horeca-uitbater Ton Horseling uit Noord-Scharwoude en André Aardenburg, die een restaurant in Heerhugowaard runt. De een wil dat het meer gaat bruisen, de ander maakt zich zorgen over de voorzieningen. En beiden zeggen tegen de politiek: luister meer naar ons en de inwoners. Tekst gaat verder onder video

Dijk en Waardse Super Cup? Maar ook het verenigingsleven heeft volgend jaar te maken met één nieuwe gemeente. De voorzitters van twee van de straks negen voetbalclubs in de gemeente Dijk en Waard hebben duidelijke wensen en ideeën voor de komende jaren. Want hoe moet het met de Waard Cup en de Zuurkoolcup? Daar zijn Tijs Roeland van SV Vrone uit Sint Pancras en Dick Kuijl van het Waardse Reiger Boys helder over: 'die blijven bestaan'. Maar misschien is een Dijk en Waardse Super Cup wel een idee? Tekst gaat verder onder video

En ondanks dat scholieren Esmee (14) en Cas (16) zelf nog niet mogen stemmen, hebben ze wel wensen voor de toekomst. Blijven de Langedijker dorpen dorps? Esmee hoopt van wel. Cas zou het mooi vinden wanneer zijn 'moderne' Heerhugowaard en het 'historische' Langedijk elkaar gaan versterken. Tekst gaat verder onder video

Verkiezingen Dijk en Waard Langedijk en Heerhugowaard fuseren 1 januari tot de gemeente Dijk en Waard. Omdat per die datum een nieuwe gemeenteraad vereist is, kunnen inwoners komende week al stemmen. Dit geldt ook in Beemster en Purmerend. De rest van Noord-Holland kan in maart naar de stembus. Op 22, 23 en 24 november kan er gestemd worden. Iedereen, dus niet alleen kwetsbare groepen, kan deze dagen zijn stem uit brengen. De gemeente doet dit zodat het niet te druk wordt bij de stemlocaties. Elke dag zijn de stembureaus open tussen 07.30 en 21.00 uur. Op de website van de gemeente kan je zien waar die zijn. Op een aantal locaties kan gestemd worden in een drive-through stemstraat voor automobilisten, fietsers of wandelaars. Een QR-code is niet nodig bij de stembureaus, wel een identiteitsbewijs en je stempas. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht.