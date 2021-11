Zoon van verongelukte Haarlemmer waarschuwt voor motordriewielers: "Neem eerst rijlessen"

Haarlemmer Bob Maartens (59) kocht een motorsdriewieler en tijdens één van zijn eerste ritjes in september ging het mis. Hij raakte van de weg en was op slag dood nadat hij tegen een betonnen paal was gelanceerd. Zijn zoon Kevin wil nu kopers van een motorscooter waarschuwen. "Als ik hiermee ook maar één leven kan redden, ben ik blij."

De overleden Bob was een liefhebber van motoren. Hij kocht een motordriewieler (Yamaha Tricity), eentje met twee voorwielen. Deze voertuigen mag je met een autorijbewijs (mits gehaald voor 2013) besturen. Dus zonder enige motorrijles kon de Haarlemmer meteen de weg op.

Voertuigbeheersing

En daarvoor wil zoon Kevin waarschuwen. "Ik wil mensen bewust maken dat het heel anders rijden is dan met een auto en dat ze erover nadenken om eerst extra motorlessen te nemen. Mijn vader had geen minuut les in voertuigbeheersing genomen voordat hij ermee ging rijden. In de auto had hij een meer dan goede voertuigbeheersing, dus dat zegt niet alles. Iedereen die ik ken met een motordriewieler is er een keer mee gevallen. Dat komt doordat het kantelpunt heel anders is. Daar moet je aan wennen."

Volgens Kevin worden de motordriewielers steeds populairder, mede doordat kopers niet eerst een motorrijbewijs hoeven te halen. Dit soort ongelukken zouden dan vaker kunnen gaan voorkomen. "Bij de fabrikant is er een wachtlijst van 800 mensen die zo'n motorscooter willen kopen."

Gezond verstand

Bij de ANWB zijn er nog geen klachten van leden binnengekomen over de motordriewielers, meldt woordvoerder Markus van Tol. Maar de bond spreekt wel een waarschuwing uit. "Ongelukken met die driewielers vallen ons nu niet op in de statistieken. Wel willen wij de rijders erop wijzen dat ze goed de instructies volgen van de leverancier. Je bent nu eenmaal veel kwetsbaarder als je op een motordriewieler rijdt. Probeer het voertuig eerst rustig uit, ga niet meteen door het centrum van Amsterdam toeren. Gebruik je gezond verstand. Wij vinden wat er in Haarlem is gebeurd verschrikkelijk, maar wij zijn vooralsnog geen reden om aan de bel te gaan trekken."