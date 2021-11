Flatbewoner (65) vecht met binnengestormde overvallers

De Alkmaarder (65) die gisteren in zijn appartement aan de Muiderwaard is overvallen raakte in gevecht met de daders. Het slachtoffer woont op de zesde verdieping van de flat waar veel ouderen wonen en hoorde een klop op het raam. Een buurman vertelt aan NH Nieuws wel iets verdachts te hebben gezien in het trappenhuis.

Maaike Polder / NH Nieuws

Dit vertelt hij tegen NH Nieuws vanmorgen. Het is amper twaalf uur na de overval in de hoge flat. Alleen de twee agenten die de deuren langs gaan, op zoek naar getuigen, verraden dat er gisteravond iets gewelddadigs is gebeurd. De man die gisteravond werd overvallen, is niet thuis. Hij maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed. "Hij hoefde niet naar een arts of iets dergelijks", aldus een woordvoerder. Wel vertelt de bevriende buurman, die gisteravond na de overval met hem sprak, dat zijn T-shirt gescheurd was. "Ik vind het heel erg voor hem, het is een aardige man." Man petje in trappenhuis Het is rondom de klok van negen als die bevriende buurman sigaretten gaat halen bij een tankstation. Hij loopt over de galerij van de zesde verdieping, drukt op de ronde knop naast de deur om die te openen en wandelt het trappenhuis in. Als hij naar de lift kijkt, valt hem iets op. "Ik zag dat die op mijn verdieping was. Dat vond ik gek, want normaal staat 'ie 's avonds altijd op de begane grond." Met één knop gaan de schuifdeuren open en vlak voordat hij de lift instapt, draait hij zijn hoofd naar rechts. "Het was donker, maar om het hoekje van de eerste trap zag ik onbekende mensen staan. Eén met een petje."

Quote "Hij raakte om en om met de overvallers in gevecht. Daarna trokken ze zijn lades open en gingen er met spullen vandoor" Politiewoordvoerder

In de haast van de dichtschuivende deuren groet hij ze en stapt de lift in. Als hij een uur later weer terugkomt van zijn boodschap wordt hij in zijn auto gestopt door de politie. "Mijn kenteken zou zijn doorgegeven en ik zou de politie hebben gebeld. Maar dit klopt niet. Dit was, denk ik, mijn buurvrouw." Het is dan net gebeurd: het slachtoffer, dat woont op de hoek van de galerij op de zesde verdieping, hoort volgens de politie rond 21.30 uur een klop op het raam. Hij doet de voordeur open en drie mannen stormen naar binnen. "Hij raakte om en om met de overvallers in gevecht. Daarna trokken ze zijn lades open en gingen er met spullen vandoor." Het slachtoffer blijft achter op de galerij. Tekst loopt door onder de foto.

Inter Visual Studio

Wat er is gestolen, wil de politie in verband met het lopende onderzoek niet kwijt. Ze geeft wel aan dat ze nog hard op zoek is naar getuigen. De agenten die deze morgen met A4-tjes met een getuigenoproep aanbellen bij alle buren vangen alleen bot, want bijna niemand is thuis. Behalve een ouder stel. De vrouw loopt achter een rollator en kijkt geschrokken op. Elektrisch deurbelsysteem "Meen je dat nou? Overvallen? Ik heb niks gemerkt", reageert ze als we vragen hoe zij de avond heeft beleefd. Haar man vraagt zich af hoe ze dan zijn binnengekomen. "Er moet iemand hebben opengedaan dan", zegt hij, verwijzend naar de elektrische deuren beneden: je moet het huisnummer indrukken en dan op het belknopje drukken. De bevriende buurman zegt dat een tijd geleden de politie wel beneden een boodschap had opgehangen dat ze niet zomaar de deur open moeten doen voor mensen die aanbellen. De oudere dame: "Er wonen ook zoveel ouderen hier. Ook alleen. Erg hoor. Een overval. Jeetje. Hoe gaat het met hem?" Reeks overvallen Het slachtoffer heeft verklaard dat het gaat om drie mannen met een getinte huidskleur van ongeveer 23 jaar oud. Het is niet duidelijk in welke richting de overvallers zijn vertrokken. Het is volgens de politie nog te vroeg om te zeggen of er wel of geen verband is met de reeks overvallen en berovingen in de regio van het afgelopen jaar, waarvan de politie denkt dat die door één bende is gepleegd. Dit is onderdeel van het onderzoek.