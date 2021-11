Teststraat Schiphol loopt storm als enige inlooplocatie van Nederland

De XL-teststraat op Schiphol heeft gisteren een recordaantal bezoekers geteld. Volgens de GGD Kennemerland zijn er op een dag ruim 3.144 mensen geweest om zich te laten testen op corona. Daarvan maakten 789 bezoekers gebruik van de mogelijkheid om zonder afspraak te komen testen, waaronder uit Groningen en Zeeland. Schiphol is momenteel de enige locatie in Nederland waar zonder afspraken inlopen mogelijk is.

Het maken van een afspraak voor een coronatest is de afgelopen dagen erg moeilijk door grote drukte van mensen die getest willen worden. Wie op korte termijn terecht wil op een locatie in de buurt, vangt bot op zowel coronatest.nl als via het landelijke GGD-telefoonnummer.

Volgens Harm Groustra van de GGD Kennemerland proberen vooral 's ochtends te veel mensen tegelijk een afspraak te maken. Diegenen die er wel doorheen komen, moeten soms een dag wachten voordat ze getest kunnen worden. Vanwege de grote drukte hebben bijna alle GGD-locaties in Nederland de optie om zonder afspraak langs te komen geschrapt, op Schiphol na.

Mede daardoor is het erg druk in de XL-teststraat op Schiphol. Groustra laat NH Nieuws weten dat er uit het hele land bezoekers naar Schiphol komen, zodat ze toch op dezelfde dag getest kunnen worden. "De meesten komen uit de omgeving, maar er komen ook mensen uit de regio's Amsterdam, Hollands Midden, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Haaglanden", vertelt hij.

Groningen

Sommige mensen hebben er een urenlange autorit voor over om niet te lang te hoeven wachten op een coronatest. De GGD Kennemerland registreerde gisteren zelfs bezoekers uit de provincies Groningen en Zeeland, en uit Eindhoven.

Ten opzichte van vier weken geleden is het aantal tests op Schiphol met 265 procent toegenomen. De afgelopen zeven dagen zijn er op de luchthaven 25.416 mensen op corona getest.

Inloopwachttijd loopt op

"We zijn er trots op dat we als GGD Kennemerland op een zeer centrale locatie nog testen op inloop kunnen aanbieden. Onze medewerkers werken keihard om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk geholpen wordt. Wel verzoeken we mensen online of telefonisch een afspraak te maken omdat het heel erg druk is op de locatie. De wachttijd kan daardoor oplopen. Per dag monitoren we of het haalbaar blijft om testen op inloop te kunnen faciliteren", aldus Groustra.