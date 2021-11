Betrokkenen helpen 'rijdende kerstman' Arno van Kampen weer het zadel in

Er is een inzamelingsactie gestart om de rijdende kerstman, Arno van Kampen, weer aan een motor te helpen. Door een ongeluk ligt zijn motor in puin en kan hij niet meer collecteren voor het Prinses Máxima Centrum. Een vriend van Arno, Minko van Es, is daarom de actie 'Santa weer in 't zadel voor Prinses Maxima' gestart. De teller staat momenteel op bijna duizend euro. "Zijn motor is zijn leven en vooral het doel waarvoor het wordt gebruikt."

Afgelopen maandag reed Abberkerker en 'rijdende kerstman' Arno van Kampen nietsvermoedend op weg naar huis, toen hij plots van achteren werd aangereden door een automobilist.

Hij kwam gelukkig met de schrik vrij, maar zijn motor lag helemaal in puin. "Deze inzamelingsactie is bedoeld voor onze 'rijdende kerstman', zodat hij zich kan blijven inzetten voor de zieke kinderen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht", laat mede-initiatiefnemer en tevens vriend Minko van Es weten. "Maar daarvoor heeft hij wel een motor nodig."



"Want zonder motor kan hij niet meer collecteren, wat weer resulteert in minder donaties", vervolgt hij.

Santa Maxima Nederland

De motorrijder, verkleed als kerstman, rijdt al jaren rond door Noord-Holland om zoveel mogelijk geld op te halen voor de afdeling 'verblijf en activiteiten' van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Van Kampen gaat langs bedrijven om als kerstman geld in te zamelen voor het activiteitenfonds van het ziekenhuis. Van het geld dat ze ophalen, kan het ziekenhuis weer nieuwe activiteiten organiseren of nieuw speelgoed kopen. Hierdoor kunnen zieke kinderen en hun familie de ziekte en alle zorgen daaromheen, voor even vergeten.



Maar één ding is zeker: zaterdag 11 december gaat gewoon door. Op die dag wordt er een Kerstrit door Noord-Holland georganiseerd, die onder meer door de straten van Hoorn, De Rijp, Alkmaar en Heerhugowaard zal trekken.