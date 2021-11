Huizer supermarkten mogen toch weer langer open: "Echt? Wij weten van niets"

Bij de supermarkten is de verrassing groot: sommige bedrijfsleiders wisten van niets. Anderen hoorden het in de media. "Van de gemeente zelf hebben wij niets gehoord. We weten het sinds gisterenmiddag, om dat iemand het toevallig ergens in het nieuws tegenkwam. Wij gaan in ieder geval weer verruimd open. Van de andere supermarkten weet ik dat niet, maar die zullen sowieso snel volgen", aldus de bedrijfsleider van Albert Heijn.

Voor komende zondag is het dus nog even afwachten of het nieuws de supermarkten op tijd bereikt om nog personeel te kunnen inzetten.

Tijdelijk

De verruiming van de openingstijden is opnieuw een tijdelijke maatregel. Als er versoepelingen komen en de anderhalve meter afstand wordt losgelaten, dan wordt de verruiming van de openingstijden weer ingetrokken.

Zolang de supermarkten tot 20:00 uur open zijn, is laden en lossen ook weer toegestaan tussen 09:00 en 20:00 uur.