Waarom verstoorde relaties coalitie-deelname voor lokale partijen kunnen bepalen

Lokale partijen die de meerderheid behalen bij gemeenteraadsverkiezingen, komen net iets minder vaak dan lokale afdelingen van landelijke partijen direct in het college. Niet door gebrek aan ervaring of inhoudelijke verschillen, n ee vooral door verstoorde politieke en persoonlijke verhoudingen. Dat blijkt uit onderzoek van Avans Hogeschool.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Onafhankelijke SenaatsFractie. De onderzoekers keken hiervoor naar de reguliere gemeenteraadsverkiezingen vanaf 2002.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in 11 procent van de gemeenten waar een lokale partij de grootste werd, die partij niet direct in de coalitie kwam (18 op 68). Voor landelijke partijen lag dit percentage lager, namelijk op 7 procent (12 op 68). In specifiek Noord-Holland gaat het om De Lokale Partij in Wijdemeren, OPA in Alkmaar, Stadspartij Purmerend in Purmerend en Kies Lokaal in Bergen.

In lijn der verwachtingen

Bij de 18 grootste lokale partijen in Nederland die na de verkiezingen van 2018 niet direct in het college belandden, is in 15 gevallen sprake van verstoord geraakte persoonlijke of politieke verhoudingen. In dertien gevallen daarvan kan dit worden aangemerkt als belangrijkste reden waarom de grootste lokale partij niet aan de coalitie meedoet. Hoe dat specifiek in Noord-Holland zit, kan de onderzoeker Julien van Ostaaijen, die het onderzoek leidde, niet zeggen.

Volgens hem ligt de conclusie deels in lijn der verwachtingen, omdat bekend is dat op lokaal niveau inhoudelijke meningsverschillen een stuk kleiner zijn dan landelijk. "Lokaal kunnen bijvoorbeeld de SP en de VVD prima samenwerken, maar landelijk gaat dat niet." Maar dat de invloed van persoonlijke en politieke verhouding zo groot zou zijn, had hij niet verwacht. "Dat vond ik wel opvallend. Ik had verwacht dat de rol van gebrek aan ervaring groter zou zijn."

Bij verstoorde verhoudingen kan het gaan om verschillende zaken. Denk hierbij aan personen die niet goed kunnen samenwerken door bijvoorbeeld onenigheid over bepaalde dossiers. Maar het kan ook met een politieke stijl te maken hebben die een mate van afkeer opwekt. Ook kan het gaan om oud zeer. Bijvoorbeeld bij een bepaalde partij die in een eerdere coalitieformatie werd gepasseerd.