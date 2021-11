Lale Gül (24) wint met Ik Ga Leven de NS Publieksprijs 2021

De winnares kreeg 32 procent van de ruim 210.000 stemmen, een recordaantal voor deze prijs. Andere genomineerden waren 'Bonuskind' van Saskia Noort, 'Martien' van Jan Dijkgraaf en 'Derksen' van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman.

Gebaseerd op eigen ervaringen

In het boek beschrijft Gül het verhaal van Büsra, een jonge vrouw van Turkse afkomst die opgroeit in een streng islamitisch gezin in Amsterdam-West. Na het verschijnen van het boek vertelde ze in interviews dat dit verhaal grotendeels gebaseerd is op haar eigen leven.

De inhoud van het boek zorgde vanwege islamkritiek voor een breuk met haar familie. Ook kreeg Gül te maken met bedreigingen. De schrijfster heeft zelfs een periode moeten onderduiken.

Veroordeling na bedreigingen

In oktober werd de 19-jarige Oguz Ö. veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie vanwege zijn bedreigingen aan het adres van Gül. Ook kreeg hij een contactverbod met de schrijfster opgelegd en moet hij zich laten behandelen in een kliniek vanwege zijn persoonlijkheidsstoornissen.

Het Openbaar Ministerie liet tijdens deze rechtszaak weten dat de bedreigingen een grote impact hebben op de schrijfster en dat ze tot op de dag van vandaag bang is. Gül zelf eiste nog een symbolische schadevergoeding van 500 euro, wat ook werd toegewezen.

Publieksprijs

Met het winnen van de NS Publieksprijs ontvangt Gül een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar vrij treinreizen in de eerste klas.