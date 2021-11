Kledingbank weer tijdelijk in Grote Kerk van Oosthuizen

Adinda van Oorschot runt met twaalf vrijwilligers KledingPUNT Zeevang Oosthuizen. Ze heeft al twaalf jaar ervaring met kledingbanken in verschillende plaatsen. Toen ze in Oosthuizen kwam wonen en tijdens een Open Monumentendag de Grote Kerk bezocht, wist ze meteen dat ze hier een kledingbank wilde beginnen. "Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en aan het bestuur gevraagd of dat mocht." En zo kon ze beginnen. Alleen niet voor altijd want vanaf april wordt de kerk gebruikt voor exposities. Dus moest Adinda haar spullen thuis opslaan en in gehuurde ruimtes. "En dat kost allemaal geld en dat is er eigenlijk niet. Ik doe alles gratis en we geven ook alles gratis weg.'

Moedeloos

De onzekerheid over de locatie is wel iets om moedeloos van te worden. Adinda: "Ik denk elke dag wel ik: ik stop er mee. Maar ik kan dat dan toch niet, want je laat mensen letterlijk en figuurlijk in de kou staan. En toen we de afgelopen tijd dicht waren heb ik wel voor noodhulp gezorgd. En dan racete ik naar mijn zoldertje of de opslag en maakte een pakket dat ik opstuurde of langs bracht."

Zo'n 40 gezinnen die het financieel lastig hebben voor kleding en spulletjes worden geholpen. Ze komen uit de hele omgeving. Ze hebben een pasje voor de kleding en spullen. "Als je hier komt heb je het echt nodig. En er zitten ook hele schrijnende gevallen bij. Zo helpen we een tienermoeder en een terminale man die niets meer heeft', vertelt Adinda. Ze hoopt echt dat iemand straks een geschikte plek voor ze heeft. "Het liefst hier in Oosthuizen, maar het mag ook ergens in de gemeente zijn".

KledingPUNT Oosthuizen Zeevang in de Grote Kerk is geopend op maandag (19-21 uur), woensdag (15-17 uur) en vrijdag (15-17 uur). Op gofundme.com kunnen onder het motto ’Help de kledingbank helpen’ donaties worden gedaan om Adinda van Oorschot wat uit de kosten te brengen.