Martin en Bertus hebben nog steeds geen plek voor hun oliebollenkraam

Normaal liggen de oliebollen van Martin en Bertus Donks rond deze tijd al lang te dobberen in het vet, maar vader en zoon hebben nog altijd geen plek voor hun kraam. Na 41 jaar te hebben gestaan in Hilversum, is hun vertrouwde plekje naast hotel Gooiland nu een bouwput. "Van de gemeente hebben we nog steeds geen andere plek gekregen", vertelt de duidelijk aangeslagen Martin Donks.

De hoop dat ze dit jaar nog wat gaan verkopen is echter klein. "De gemeente Hilversum heeft meerdere plekken afgeblazen. Zo wilde we eventueel vóór hotel Gooiland staan, maar dat zou verkeersonveilig zijn."

Vorige maand berichtten wij nog dat er een lichtpuntje was voor de oliebollenbakkers, maar niets bleek minder waar. "Onwerkelijk, normaal sta je nu oliebollen te bakken en nu sta je niks te doen", aldus Martin. We spreken hem in zijn schuur waar de oliebollenkraam klaarstaat om bij eventueel goed nieuws te vertrekken. "Alles is schoon, daar ben ik sowieso van."

Martin is vooral teleurgesteld in de gemeente Hilversum, omdat diezelfde partij hem ooit naar het dorp haalde. "De gemeente had geen oliebollenkraam en we zijn gevraagd om hiernaartoe te komen. Na zoveel jaar is er geen ruimte meer en word je aan de kant gezet."

Gemeenteraad

Vanavond maakt de SP zich nogmaals hard voor de oliebollenkraam van Donks. In de gemeenteraad hoopt raadslid Bianca Verweij op een oplossing van de verantwoordelijk wethouder Voorink. Martin zelf heeft er echter een hard hoofd in. "Er is ruimte zat, maar er is een verschil tussen niet kunnen, of niet willen", besluit hij.