🔴 LIVE: Lichtjesavond in Heemstede dit jaar online te volgen

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelenÔÇ»is Heemstede Herdenkt, ook wel ÔÇ»Lichtjesavond, ook dit jaar in Heemstede zonder publiek. De Lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats in Heemstede is wel via een livestream van Haarlem105 te volgen.