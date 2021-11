'Verrekte corona' stoorzender voor handbalsters SEW richting Europacup-duel

De handbalsters van SEW uit Nibbixwoud spelen dit weekend de derde ronde van de EHF European Cup tegen het Israëlische Maccabi Arazim Ramat. Vanwege de veiligheid en de coronaproblematiek in Israël is er besloten om beide duels af te werken in Sporthal De Bloesem in Wognum. "Helaas geen uitwedstrijd. Vorige keer was dat een hele belevenis."



Arthur Langedijk (r) wil succes boeken met SEW in EHF European Cup - Orange Pictures

"In de vorige speelronde moesten we spelen in Litouwen", zegt SEW-trainer Arthur Langedijk tegen NH Sport. "Dat was geweldig en we hebben er bovendien fantastisch gepresteerd met een overwinning. En dan zijn beide wedstrijden hier in Nederland ook nog eens zonder publiek. Als dat verrekte corona nu eens over was, dan hadden we weer voor een volle zaal een Europacup-wedstrijd kunnen spelen. Erg jammer."

Quote "De informatie die ik heb is summier, maar ik acht ons zeker niet kansloos" SEW-trainer Arthur Langedijk

Na de winst over twee wedstrijden tegen het Litouwse Zalgiris Kaunas kwam een Israëlische tegenstander uit de koker. "Israël is geen handballand en normaal gesproken een B-land. Maar ik heb de laatste twee Europese wedstrijden van hen kunnen analyseren en ik was erg onder de indruk. Zij spelen met een dekkingssysteem dat wij niet gewend zijn." "Daarnaast hebben zij een Servische, een Oekraïense en een Wit-Russische speelster in het team en die spelen daar natuurlijk niet voor niets. Ik heb ze zien spelen en die kunnen echt wel wat", vertelt de 55-jarige Langedijk over de tegenstander. Geen uitgemaakte favoriet Desondanks dicht Langedijk zijn team genoeg kans toe om een ronde verder te komen in de Europacup. "Wij gaan uit van onze eigen kracht. Wij spelen natuurlijk wel twee keer thuis, ook al is het dan zonder publiek. Bovendien zijn twee wedstrijden achter elkaar verschrikkelijk zwaar. Hoe reageren beide ploegen hier op is de grote vraag. Ik vind het moeilijk om in te schatten, maar ik zie het toch echt als 'fifty-fifty'-wedstrijd."

Vrijdag begint het duel tussen SEW en Maccabi Arazim Ramat om 20.00 uur. Een dag later is het eerste fluitsignaal om 19.00 uur. NH Sport is zaterdag bij het beslissende duel aanwezig en maakt een samenvatting van de wedstrijd.