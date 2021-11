Dijklander Ziekenhuis maakt extra bedden vrij voor coronapatiënten: "We bereiden ons voor op een toename"

Het Dijklander Ziekenhuis heeft tot dusverre nog geen operaties hoeven afzeggen, omdat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis vrijwel gelijk is gebleven. Maar wegens een verwachte stijging wordt het aantal covid-bedden in het ziekenhuis toch opgeschroefd. "Mocht het zover komen, kunnen we coronapatiënten opvangen."

Coronazorg in Dijklander Ziekenhuis

Mocht het aantal coronapatiënten in de regio onverhoopt toenemen, dan is het ziekenhuis goed voorbereid. "We houden daar wel rekening mee, zodat we flexibel de covid-bedden kunnen vrijmaken op de verpleegafdelingen en intensieve care, mocht het nodig zijn", laat woordvoerder Ellen van Ruiten weten aan NH Nieuws/WEEFF. "We bekijken de situatie per dag." Voorlopig heeft de verwachting geen effect op de reguliere zorg. "Het is een puzzel die we dagelijks opnieuw moeten leggen. We proberen uiteraard zoveel mogelijk patiënten te helpen waar dat kan en de reguliere zorg zoveel mogelijk te continueren", geeft de woordvoerder aan. Het aantal coronapatiënten stijgt volgens Van Ruiten nog steeds, maar minder hard dan vorig week. "Op dit moment telt het ziekenhuis 21 coronapatiënten. Daarvan liggen er twee op de intensive care."

