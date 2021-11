Gooise hoofdverdachten van zware mishandelingen Mallorca langer vast, twee anderen vrij

Hoewel de drie verdachten het zware geweld tegen Carlo ontkennen - en zeggen dat ze niet eens bij hem in de buurt stonden - stelt de officier van justitie dat ze het bewijs stevig acht. Een grote groep getuigen heeft de Hilversumse jongens, los van elkaar - aangewezen als de belagers van de omgekomen Waddinxvener.

Sanil B., Hein B. en Mees T. worden door justitie verdacht van het zware geweld tegen Carlo Heuvelman, die vier dagen later overleed aan zijn verwondingen.

Daar komt bovenop dat de jongens nog van andere ernstige feiten worden verdacht. Het gaat onder meer om de zware mishandelingen van een vriend van Carlo, die door de jongens ook aangevallen zou zijn en tegen zijn hoofd zijn geschopt. Ook even daarvoor zouden ze verderop - voor café De Zaak op de boulevard van badplaats El Arenal - een jongen zwaar hebben mishandeld. Justitie verdenkt ze naast de doodslag daarom ook van twee keer poging tot doodslag.

Alle verdenkingen van geweldsincidenten samen zijn voor justitie genoeg om te eisen dat de jongens voorlopig vast moeten blijven zitten. De zware geweldmisdrijven zijn het voornaamste argument, maar ook de kans op herhalingsgevaar is aanwezig. Reclasseringsonderzoek stelt dat dat gevaar bij de drie verdachten - ondanks dat ze nooit eerder met justitie in aanraking zijn geweest - aanwezig is.

Ernstige bezwaren

De rechter gaat daar in mee: de rechtbank ziet ook genoeg ernstige bezwaren om de jongens langer vast te houden. Dat geldt voor de doodslag op Carlo Heuvelman, maar de mishandeling van de andere slachtoffers. Gewezen wordt op de overtuigende getuigenverklaringen, van ooggetuigen maar ook van verklaringen van de groep zelf. Voor Sanil B. komt daar bovenop dat er ook dna-materiaal van Carlo Heuvelman aan zijn schoenen zit.