'Gevonden vliegtuigwrak is van in 1942 neergestorte Britse bommenwerper'

Onderzoeker Johan Graas van Stichting Aircraft Recovery Group '40-'45 denkt te weten van welk vliegtuig de wrakstukken zijn die vorige week zijn gevonden bij natuurgebied 't Kuitje. Het gaat volgens hem om een Britse bommenwerper die in 1942 op het Balgzand is neergestort. Van een van de zes bemanningsleden is het lichaam toen nooit gevonden.

De Vickers Wellington bommenwerper met een Poolse bemanning was in de avond van 26 maart 1942 opgestegen vanaf het Engelse vliegveld Hemswell en moest zijn bommen werpen op de Duitse stad Essen. Hij haalde zijn doel nooit. Duitse nachtjagers onderschepten het vliegtuig. De eerste aanval wist de piloot nog te ontwijken en hij dropte zijn bommen boven Wieringen in een poging weg te komen. Bij de derde aanval werd de rechter motor geraakt en stortte hij brandend neer in natuurgebied het Balgzand, in de buurt van Den Helder.

Alle zes de bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Van vijf van hen werd het lichaam gevonden, al kon bij een nooit met zekerheid worden vastgesteld dat het om die persoon ging. Het zesde bemanningslid, een 22-jarige Poolse sergeant, is nooit gevonden.

Johan Graas is er van overtuigd dat de wrakstukken van dit vliegtuig zijn. "De vinder zei dat hij dacht dat de resten van een Halifax-bommenwerper waren, maar ik zag dat dit nooit zo kon zijn", zegt Graas. "Die banden zijn veel groter en zwaarder, dus ik wist dat dit van een kleiner vliegtuig moest zijn." Hij kwam uit op een Vickers Wellington, en dit is het enige vliegtuig van dat type dat in dit gebied is neergestort. "Het is het meest voor de hand liggend toestel."

Menselijke resten

Naast de wrakken waren ook mogelijk menselijke resten gevonden. Aangezien een van de lichamen nooit is geborgen, denkt Graas dat deze menselijke resten wel eens van diegene zouden kunnen zijn. Graas geeft aan dat hij zijn bevindingen doorgeeft aan Defensie.

De politie doet forensisch onderzoek naar het bot en laat weten dat ze nog geen uitsluitsel kan geven over de resultaten daarvan. Defensie probeert ondertussen uit te zoeken om welk vliegtuig het kan zijn gegaan. Een woordvoerder geeft aan dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met vermoedens. "Vooral als daar niet echt onderzoek naar is gedaan, en dat in verband met verwachtingsmanagement richting eventuele nabestaanden."

De vinder geeft tegenover mediapartner Regio Noordkop aan dat er dagelijks meerdere mensen zich bij hem melden en dat ze het volgens hem 'allemaal zeker denken te weten' om welk vliegtuig het gaat. Maar niets zou kloppen.