Van het Marsdiep naar de Bosporus: Jeroen reist per trein van Den Helder naar Istanbul

Jeroen Vogel (40) uit Den Helder reist vanaf vandaag vanuit zijn woonplaats aan het Marsdiep per trein naar Istanbul. Niet omdat hij per se groen wil doen, maar vooral omdat hij snakt naar avontuur. Over tien dagen hoopt hij aan te komen in de Turkse metropool.

Na een eerste overstap op station Alkmaar was Jeroen rond 14.00 uur vanmiddag op station Maastricht. Vlak voor hij in de trein naar Aken stapte, had hij even tijd om NH Nieuws telefonisch over zijn bijzondere reis te vertellen. "Ik bel niet graag in de trein."

Waar steeds meer internationale reizigers de trein als milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig beschouwen, is het Jeroen niet om duurzaamheid te doen. "Het gaat me om het avontuur", vertelt de Nieuwedieper. Hij werkt in het dagelijks leven in de hotelbranche, maar hoopt ooit rond te komen van de reisverhalen die hij als freelancer verkoopt.

'Spoor begint in Den Helder'

De nachttrein naar Wenen is inmiddels bekend terrein voor hem. Ook verkende hij ooit al per boemel het communistische Cuba en schreef daar een boek over. Zijn keuze voor een reis over spoor naar Istanbul is symbolisch: namelijk van het 'begin' van Europa naar het 'eind'. "Het is een fascinerend idee: het spoor begint in Den Helder en loopt aan één stuk door."