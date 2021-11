Agent trekt wapen bij aanhouding verdachte (18) die met mes zou rondlopen

Een 18-jarige Alkmaarder is gistermiddag in de omgeving van de Blanckerhofweg in Alkmaar aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Omdat de jongeman wegrende toen agenten hem zagen, trok een van hen zijn vuurwapen om hem - met succes - tot stoppen te dwingen.

Volgens mediapartner Alkmaar Centraal kreeg de politie rond 16.15 uur een melding over een jongeman met een steekwapen. Toen de verdachte de agenten zag, nam die prompt de benen. Pas nadat een van de agenten zijn wapen trok, gaf de jongen zich over.

Hij bleek echter geen steekwapen bij zich te dragen. Wel is even later een mes in de omgeving gevonden. De herkomst daarvan wordt onderzocht.