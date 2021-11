Groen Geel klaar voor Korfbal League: "We willen gewoon die kampioenspoule in"

Groen Geel zag geen spelers vertrekken en dus is de selectie hetzelfde gebleven. "Dat is prettig", zegt Harmzen tegen NH Sport. "Vorig seizoen konden we niet degraderen, waardoor we ons meteen meer op de lange termijn konden richten. Nu zitten we in de lange termijn, dus moeten we daar de vruchten van plukken."

Poule met mogelijkheden

De Korfbal League kent, net als vorig seizoen, twee poules. De beste drie per poule plaatsen zich voor de kampioenspoule. De andere zes strijden tegen degradatie. Groen Geel treft landskampioen PKC, TOP, DVO, DOS'46 en Oost-Arnhem. Harmzen: "We willen gewoon die kampioenspoule in. We zitten in een poule waarin dat mogelijk is, maar het moet wel meezitten."