Gaslucht in Westelijk Havengebied en Nieuw-West door lekkage bij bedrijf

We krijgen veel vragen over een gaslucht in Amsterdam. Dit heeft te maken met een incident in het Westelijk Havengebied. Zie bericht van de brandweer hieronder. Volg @BrandweerAA voor meer informatie. Twijfel je over een gaslek in je directe omgeving? Neem dan contact met ons op. https://t.co/6uCoHvM9Mz