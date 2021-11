Heemstedenaren gevraagd mee te denken over opvanglocaties voor statushouders

Door het huisvesten van de nieuwe groep statushouders hoopt Heemstede een steentje bij te dragen aan de noodoproep van het kabinet en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan provincies en gemeenten om extra opvangplekken beschikbaar te maken. Dit om de doorstroming in de azc's te verbeteren, zodat daar weer ruimte beschikbaar komt om vluchtelingen op te vangen. Statushouders zijn asielzoekers die een vergunning hebben om in Nederland te wonen en te werken.

'Morele plicht'

Heemstede heeft al aan de opdracht van de Rijksoverheid voldaan voor 2021 met betrekking tot de huisvesting van statushouders binnen de gemeentegrenzen. Dat waren er bijna 40, daar komen er nu dus 15 tot 20 bij. "Het is onze morele plicht om bij te dragen. Al hebben we geen grote locaties beschikbaar, iedere statushouder die we een veilige plek kunnen bieden is daarmee geholpen. Alle creatieve ideeën om deze mensen op te vangen en te ondersteunen zijn welkom", aldus burgemeester Astrid Nienhuis in een oproep aan de Heemstedenaren.

Op donderdagavond 2 december is er een online bijeenkomst waarin inwoners en gemeente ideeën met elkaar kunnen uitwisselen over potentiële nieuwe opvanglocaties.

Bloemendaal

Ook Bloemendaal is op zoek naar extra opvanglocaties voor statushouders. Onlangs werd bekend dat voormalig verzorgingshuis Oldenhove één van de mogelijke opties is. De buurt is daar inmiddels ook over ingelicht.