De Peiling: de zonnebank moet verdwijnen

Waarom hebben sommige sportscholen nog zonnebanken staan, terwijl al tien jaar vaststaat dat ze kankerverwekkend zijn? Een groep huidkankerpatiënten en dermatologen wil het bewustzijn over de risico's vergroten, en roept sportscholen daarom op om afscheid te nemen van de zonnebanken. Moeten alle zonnebanken voor recreatief gebruik verboden worden of is dat (te) betuttelend?

Huidkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Van alle nieuwe kankerpatiënten heeft 52 procent huidkanker. Jaarlijks komen er ruim 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verwacht binnen vijf jaar gemiddeld 350 nieuwe patiënten per dag. Volgens het IKNL is dat vooral het gevolg van het onterechte beeld dat een bruine huid gezond is.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeerde na onderzoek in 2009 al dat zonnebanken kankerverwekkend kunnen zijn. Een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie bevestigde dat in 2016 en riep mensen op niet meer onder de zonnebank te gaan.

Dermatologen begrijpen niet dat sportscholen een gezonde leefstijl bevorderen, terwijl ze ook zonnebanken aanbieden. Honderden sportscholen in Nederland krijgen daarom het dringende verzoek om de zonnebanken voorgoed te verbannen.

Lichttherapie

Toch wordt UV-licht ook gebruikt voor behandeling van huidziekten als psoriasis of eczeem of voor mensen die in een winterdip zitten. Deze zogenoemde lichttherapie is alleen niet hetzelfde als een zonnebank. Bij lichttherapie is de samenstelling van het licht anders en de kuur wordt meer geleidelijk en gecontroleerd opgebouwd.

Bij een zonnebank wordt gebruik gemaakt van UV-A straling. Dat is niet alleen heel slecht voor je huid, ook is het ander licht dan dat wordt gebruikt bij de lichttherapie én andere straling dan de UV-B straling die uit zonlicht komt. Maar ook langdurige lichttherapie kan het risico op huidkanker verhogen.