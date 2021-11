Politie toont beelden van man die granaat plaatste bij kledingwinkel in Amsterdam

De politie heeft via het programma Opsporing Verzocht beelden verspreid van de man die in maart van dit jaar een handgranaat bevestigde aan het rolluik van een kledingwinkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam. Een dag ervoor werd zo'n granaat al aangetroffen bij de woning van de eigenaresse in Almere.

Een agent vond op maandagochtend 22 maart bij toeval de granaat bij de winkel. De explosief werd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veilig gesteld, maar hiervoor moest wel het Bijlmerplein urenlang worden afgesloten. De winkel, Organza Men, werd later op last van burgemeester Halsema gesloten.

Een dag voor de vondst bij haar winkel werd een granaat gevonden bij haar woning in Almere. In tegenstelling tot de beelden op het Bijlmerplein is de granaatplaatser op de beelden in Almere goed te zien. Hij is stevig gebouwd, draagt witte schoenen en is donker gekleed. Te zien is hoe hij een foto maakt van de geplaatste handgranaat. Op de Amsterdamse beelden draagt de granaatlegger zwarte kleding en dito schoenen.

In dezelfde periode is ook de autoruit van de vrouw ingeslagen. De politie zegt niet te weten waarom de vrouw is bedreigd.