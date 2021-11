Studentenbioscoop moet mogelijk tijdelijk sluiten na niet handhaven QR-code

De Amsterdamse studentenbioscoop Kriterion moet mogelijk op last van burgemeester Halsema tijdelijk sluiten, omdat ze zich niet hebben gehouden aan de coronaregels. In september kondigde de bioscoop op hun Instagram-pagina aan niet te zullen controleren op een QR-code, terwijl dit een verplichting is. Kriterion gaat in bezwaar tegen de mogelijke sluiting.

"Nadat wij een waarschuwing van de gemeente hebben ontvangen, hebben we zo goed als het kon coronatoegangsbewijzen van onze bezoekers gecontroleerd. Vooralsnog is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. Daarom kunnen we er nu verder niet op ingaan", aldus het bestuur van de bioscoop. "Ons beleid is dat wij volgens de regels van de overheid controleren op coronatoegangsbewijzen. We gaan in bezwaar bij de gemeente."

Een oud-werknemer van de bioscoop aan de Roetersstraat laat weten dat het niet controleren eenmalig was. "We hebben dat toen één dag gedaan als actie tegen de invoering van de coronapas. Na de waarschuwing zijn we gelijk gestopt. Daarna is er gewoon altijd gecontroleerd", aldus de oud-werknemer .

"Wij hebben een aanzegging gestuurd met het voornemen om te sluiten. Wij wachten nog op een reactie van de bioscoop, daarna nemen wij een besluit", aldus een woordvoerder van de gemeente. Omdat Kriterion nog niet heeft gereageerd wil de gemeente verder niet inhoudelijk reageren op de kwestie.