Alaaddin Moskee opent bijna zijn deuren: 'Belangrijk voor moslimgemeenschap'

De moslim gemeenschap uit West-Friesland moest er even op wachten, maar na jarenlang sparen heeft de Alaaddin Moskee aan het Tureluurshof in Enkhuizen dan eindelijk zijn eigen gebouw. "We hadden al ruim dertig jaar het verlangen om een eigen pand neer te zetten en dat is nu eindelijk gelukt."

Sukru Yilmaz, penningmeester van de Islamitische Stichting Enkhuizen opent voor NH-Nieuws/WEEFF alvast vroegtijdig de deuren van de moskee, want er zijn nog een paar werkzaamheden die verricht moeten worden. "We hebben de deur van de gebedsruimte nog maar even op slot gelaten, omdat het glaswerk van de reling nog niet is geplaatst", zegt Yilmaz lachend, terwijl hij het slot van de deur draait. "We willen natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren, dus daarom is deze ruimte voorlopig nog even dicht."

Alaaddin Moskee

De gemeenschap heeft vanaf 1986 geld gespaard om in 2008 het stuk grond aan het Tureluurshof te kunnen kopen van de gemeente. Begin 2020 werd het voormalige pand van de moskee gesloopt en begon men met de bouw van de nieuwe moskee. De officiële opening van het gebouw had eigenlijk rond de zomer van 2020 moeten plaatsvinden, maar corona gooide flink wat roet in het eten.