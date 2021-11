Barbecue te snel naar binnen gehaald: bewoner naar ziekenhuis na inademen koolmonoxide

Vannacht is er teveel CO gemeten in een woning in de #RobertFruinlaan in Amsterdam. Bewoners werden onwel en belde 112. 1 persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak een bbq die na gebruik binnen is gezet.Informeer je over het risico van CO in huis https://t.co/aMC7i6czk4