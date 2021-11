DENK-lijsttrekker Sheher Khan wil meebesturen in Amsterdam: "We gaan voor vijf zetels"

DENK heeft in de persoon van Sheher Khan (34) een nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, eentje die overloopt van ambities.

"Ik denk dat als je meedoet aan de verkiezingen, dan moet je ook bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen", vertelt Khan op het Osdorpplein, de buurt waarin hij opgroeide. "Wij staan er absoluut voor open en ik denk ook dat het belangrijk is voor Amsterdam als DENK gaat meebesturen." Khan heeft de afgelopen jaren als fractiemedewerker en als vervangend raadslid zijn eerste vlieguren in de Stopera gemaakt en volgt nu Mourad Taimounti op die vier jaar geleden, toen DENK voor het eerst aan de verkiezingen in Amsterdam meedeed, drie zetels binnenhaalde.

Khan: "Het is absoluut spannend, maar in de afgelopen vier jaar heb ik gelukkig met heel veel grote dossiers kunnen meedoen achter de schermen. Ik heb ook heel veel belangrijke debatten in de commissies kunnen doen en ik voelde zelf al dat ik er klaar voor was. Nu is het kwestie van beginnen met de debatten en dan kan ik laten zien wat ik in huis heb."

Excuses slavernijverleden

DENK wilde er de afgelopen jaren, net als de fractie in de Tweede Kamer, er in de debatten nog weleens met gestrekt been ingaan als de situatie daar volgens hen om vroeg, maar in Amsterdam zochten ze ook samenwerking om dingen voor elkaar te krijgen. Zo kwamen de excuses voor het slavernijverleden er na een initiatiefvoorstel van de partij.

"In zijn algemeenheid denk ik dat wij zijn opgekomen voor de alledaagse problemen van Amsterdammers en dat zijn de dingen waar we verder op gaan inzetten. Als het gaat om het vinden van een woning, een baan, discriminatie en uitsluiting, concrete zaken waar Amsterdammers dagelijks mee te maken hebben. En waarom ik denk dat wij in buurten als deze elke verkiezingen weer de grootste worden."

Conflicten

Maar waar DENK is, is ook gedoe. De machtsstrijd in de Tweede Kamer-fractie, recent de problemen bij de lokale afdeling in Den Haag en de afgelopen jaren was er ook in Amsterdam strijd die er uiteindelijk toe leidde dat Taimounti zich afsplitste.

Khan: "Nou ja kijk, er is een roerige periode geweest, maar ik denk dat we nu gaan inzetten op DENK 2.0. We hebben een nieuw team, ik ben een nieuwe lijsttrekker, en wij gaan gewoon inzetten op die dagelijkse problemen van Amsterdammers."

Het verkiezingsprogramma van de partij moet binnenkort verschijnen, de verkiezingen zijn op 16 maart volgend jaar.