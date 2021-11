Ajacieden Blind en Klaassen zien Bergwijn Oranje naar WK poeieren

Het Nederlands elftal heeft zich vanavond geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. Oranje won van Noorwegen met 2-0 en dat was meer dan genoeg voor kwalificatie. Ajacieden Davy Klaassen en Daley Blind kregen een basisplaats en zagen Steven Bergwijn en Memphis Depay de doelpunten maken.

Nederland kwam maar moeilijk tot grote kansen tegen een stug verdedigend Noorwegen. Af en toe kwam Oranje er op de vleugels langs. De voorzetten waren vervolgens echter vaak niet op maat. De grootste kans in de eerste helft voor Nederland kwam op naam van Arnaut Danjuma. De linksbuiten van Villarreal trok gevaarlijk naar binnen, maar zijn schot met rechts ging langs de verkeerde kant van de paal. Nederland liet in de eerste 45 minuten veel te weinig zien om aanspraak te maken op een doelpunt, waardoor beide ploegen de kleedkamer opzochten zonder te scoren.

Oranje, dat aan een punt genoeg had tegen Noorwegen, begon aan het duel met Matthijs de Ligt centraal achterin en Jasper Cillessen verving de geblesseerde Justin Bijlow onder de lat. Ook bondscoach Louis van Gaal was geblesseerd voor dit duel en coachte Oranje vanuit een skybox in de Rotterdamse Kuip.

Ook na de rust bleef de wedstrijd van een bedenkelijk laag niveau. Oranje creëerde vrijwel geen enkele kans en leek te gaan aansturen op een gelijkspel. Zo bracht Van Gaal Marten de Roon in het veld voor Klaassen, om het middenveld in verdedigend opzicht te verstevigen.

Noors verzet gebroken

De wedstrijd leek dan ook te gaan eindigen in een bloedeloze 0-0, maar toch wist Nederland alsnog de ban te breken. Een fraaie aanval kwam uiteindelijk voor de voeten van Steven Bergwijn, die niet aarzelde en de bal kiezelhard tegen de touwen schoot. Na de 1-0 was het verzet van Noorwegen gebroken en zou Oranje in de blessuretijd nog een keer gaan scoren. Bergwijn en Depay gingen samen op de Noorse doelman af en laatstgenoemde mocht het laatste zetje geven voor de 2-0.

Door de overwinning verzekert Nederland zich van de eerste plaats in de kwalificatiegroep en plaatst het zich voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar. Het is de elfde keer in de historie dat Nederland mag deelnemen aan het WK. Bij de vorige editie in 2018 was Nederland niet van de partij.