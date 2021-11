Deze pinda's moeten kinderen weerbaar maken tegen een pinda-allergie

In een kas in Heemskerk zijn Laurie en Jozien op zoek naar een soort die het beste gedijt in de Hollandse grond. In de kas staan bakken met verschillende pindasoorten die onder wisselende omstandigheden geteeld kunnen worden. De pinda's zijn niet bedoeld voor bij de borrel of op brood, maar moeten kleine kinderen weerbaar maken tegen een pinda-allergie.

- NH Nieuws

Zeven procent van de jonge kinderen in Europa heeft inmiddels te maken met een voedselallergie, en dat aantal zal naar verwachting verder stijgen. Zo ook Vigo, het kind van Laurie. Hij balanceerde op het randje van de dood toen zijn babylichaam een heftige allergische reactie vertoonde. Hij overleefde en het betekende uiteindelijk de start van een nieuw bedrijf dat allergische reactie bij baby's moet voorkomen. Artsen en wetenschappers adviseren al langer om kinderen op jonge leeftijd producten te laten eten die bekend staan om heftige allergische reacties. De gedachte is dat baby's op die manier weerstand opbouwen, waardoor een allergie voorkomen kan worden. Daarom maken Laurie en Jozien nu speciale kindervoeding met bijvoorbeeld pinda's. Als baby's dat een langere tijd gebruiken, wordt een pinda-allergie voorkomen. Pindaras Het werkt nu al bij bepaalde allergieën, maar het aantal voedingsmiddelen dat een heftige reactie kan geven is groot en dus is er nog een lange weg te gaan om allergieën de wereld uit te helpen. Op deze manier is het Laurie wel gelukt om een pinda-allergie van Vigo te voorkomen. Ze besloot daarom haar baan op te zeggen en haar ervaring en kennis te gebruiken voor het starten van een eigen bedrijf. Nu maken ze nog gebruik van geïmporteerde pinda's, maar het doel is om een pindaras te vinden dat het ook goed doet in de Hollandse bodem. Met lokale productie wordt hun product namelijk nog duurzamer. De eerste oogst levert helaas alleen vruchten op die je liever niet tegenkomt in een zak pinda's. Maar de jonge ondernemers laten zich niet uit het veld slaan en gaan moedig voorwaarts om nog meer allergieën te lijf te gaan.