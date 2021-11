Restanten van hennepkwekerij gevonden na grote controles op Naarder bedrijventerrein

De controleurs vonden in een bedrijfspand onder meer filters, ventilatoren, lampen en persen voor het produceren van hasj. Daarnaast werden er resten van hasj zelf gevonden. Het vermoeden is dat er op grootschalige wijze illegaal hennep is geteeld.

De politie heeft alles in beslag genomen en meegenomen om te vernietigen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De gemeente onderzoekt nog of er bestuurlijke maatregelen genomen kunnen worden, zoals een gedwongen sluiting van het bedrijfspand.

Vaker controles

De resten van de hennepplantage werden gevonden tijdens een grootscheepse controle op het bedrijventerrein. Zulke controles houdt de gemeente vaker.

Deze controles hebben als doel om de naleving van regels op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare orde en veiligheid en milieu te controleren. Bedrijventerrein hebben de nadrukkelijke aandacht, omdat daar de omstandigheden ideaal zijn voor criminele activiteiten.