Investeerder zoekt geen geld, maar maatpakken

Piter Mandemaker uit Haarlem verkoopt al jarenlang maatpakken en zoekt momenteel nieuwe aanwinsten voor zijn collectie. "Ik denk dat er heel veel, kwalitatief goede pakken, werkloos in de kast hangen", aldus de ondernemer. Veel dure trouwkostuums of goede wollen pakken die ooit voor een gelegenheid gekocht zijn, worden nauwelijks gedragen. Dit maatwerk gunt Piter een tweede leven.

Het idee voor het recyclen van maatpakken ontstond tijdens de eerste corona-uitbraak. De winkel van Piter moest noodgedwongen dicht. Bovendien zorgde het thuiswerken ervoor dat er nog nauwelijks een pak verkocht werd. Maar een echte ondernemer gaat niet bij de pakken neerzitten en dus bedacht Mandemaker een plan.

Waarom al die werkloze pakken in de kast laten hangen, terwijl er altijd mensen te vinden zijn die liever een tweedehands kwaliteitspak dragen dan een confectiepak? Zo'n pak houdt rekening met een 'buikje', lange armen of brede schouders. Omdat hij de kleding niet wil vermaken, moet Mandemaker een grote voorraad hebben om voor ieder mens de juiste pasvorm te vinden. Tijdens de lockdown had hij tijd genoeg om zich te verdiepen in IT en knutselde Piter een website en bijbehorende database in elkaar.

Honderden pakken hangen inmiddels in zijn winkel, maar dat moeten er nog veel meer worden om het plan te laten werken. Natuurlijk zijn ook kostuums onderhevig aan modetrends, maar de verschillen zijn vaak klein en subtiel, waardoor de pakken ook na tien jaar nog meekunnen. "Voorwaarde is wel dat het pak gemaakt is van goede wollen stof." Wie nu een pak doneert, krijgt een voucher dat recht geeft op de aanschaf van een ander exemplaar. En dat kan ook over een paar jaar.

Database

Piter Mandemaker vertelt graag over mooie pakken en zijn ondernemingsplan. Startende ondernemers grijpen vaak naar crowdfunding om hun dromen waar te maken. Banken houden namelijk niet van grote risico's, waardoor vaak een beroep wordt gedaan op familie en vrienden. Piter vraagt in dit geval helemaal geen geld. Een grote handelsvoorraad is absolute noodzaak voor het slagen van het plan.

Zelf gelooft Piter heilig in het plan en stiekem droomt hij al van een netwerk van kleermakers in heel Europa dat samen een databank voor maatpakken vult. Uiteraard onder leiding van hemzelf. Alle pakken worden gecontroleerd en gerepareerd en voorzien van een eigen 'label,' waardoor afgedankte Armani's voortaan als een Resuit door het leven gaan.