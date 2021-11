Deze duurzame Noord-Hollandse vloeren liggen onder meer in het Witte Huis

In deze aflevering van Pak An Doen bezocht Isabella een vloerenbedrijf in Assendelft dat tot duurzaamste bedrijf van 2021 is uitgeroepen. Van dit Noord-Hollandse bedrijf liggen vloeren in onder meer Het Witte Huis en Buckingham Palace. Marc leert ondertussen dat pinda-allergie bestreden kan worden met pinda's uit Noord-Holland en hij gaat naar een kleermaker die van een gebruikt pak een nieuw maatpak maken kan.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

Tips? Stuur een mail naar [email protected]