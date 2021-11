Aantal coronabesmettingen West-Friesland nagenoeg gelijk gebleven

Het aantal coronabesmettingen in West-Friesland is bijna hetzelfde als vorige week. Van 10 tot en met 16 november zijn er in totaal 1.130 West-Friezen positief getest op corona, de week ervoor waren dat er 1.153.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Volgens de recente cijfers is er één inwoner uit Drechterland opgenomen in het ziekenhuis en zijn er twee inwoners uit Medemblik overleden aan de gevolgen van corona.

De grootste stijging aan coronabesmettingen was de afgelopen week in Opmeer. Daar zijn 828 per 100.000 inwoners positief getest, ook wel 98 inwoners. In Stede Broec waren dat er 446,5 per 100.000 inwoners, dat is het laagste aantal besmettingen van de zeven West-Friese gemeenten.

Weer druk bij GGD

Net als vorige week, is het ook deze week erg druk bij de coronateststraten. Aan de NOS vertelt covid-programmadirecteur Jaap Eikelboom onder meer dat ze dagelijks keihard werken, maar dat de rek er wel uit is. "We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan. We werken met man en macht toe naar een maximum van 120.000 tests per dag. Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel", legt Eikelboom uit.