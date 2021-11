Corona: 1 procent van de Uitgeesters en Heemskerkers positief getest, 2 doden

Een procent van de Uitgeesters en Heemskerkers is in de afgelopen twee weken positief getest op corona. De cijfers zijn explosief gestegen ten opzichte van de veertien dagen ervoor. Een persoon uit Velsen en een uit Heemskerk stierven door corona.

1552 IJmondenaren kregen slecht nieuws te horen na hun PCR-test. Dat waren er in de vorige periode 615.

In Uitgeest testten 145 mensen positief op corona, oftewel 1.064 per honderdduizend inwoners. Heemskerk haalde een nog hoger aantal van 1.222 besmettelijke mensen per honderdduizend. In de praktijk betekent het dat de GGD bij 479 Heemskerkers een coronabesmetting constateerde.

Beverwijk deed het het 'best'

In Velsen was het iets minder erg. Hoewel er 589 mensen met het virus onder de leden door de teststraat gingen, was het vergelijkingsgetal er lager: 850 per honderdduizend mensen testten positief.

Beverwijk deed het het 'best' met een vergelijkingsgetal van 824 per honderdduizend mensen. Dat komt door 345 besmette Beverwijkers.

Eén persoon uit Velsen moest naar het ziekenhuis met corona.