Vernieuwen van gevels moet ondernemers naar Helderse Marsdiepstraat trekken

Een facelift voor de winkelpanden om de leegstand terug te dringen: dat is het voorstel van de gemeentelijke vastgoedmanager. Het aanbrengen van een nieuwe golvende luifel, vaste ruimte voor reclameborden en het moderniseren en egaliseren van de mozaïek moet zorgen voor een netter aanzicht. Hierdoor zouden volgens mediapartner Regio Noordkop ondernemers warm worden voor een vestiging in de Marsdiepstraat.

Eigenaren van leegstaande panden zijn aangeschreven en onder de bestaande winkeliers wordt gepeild of zij zich kunnen vinden in de gevelrenovatie. Daarnaast is er contact gezocht met landelijke filiaalbedrijven en winkels in omliggende plaatsen, om te peilen of zij een nieuwe zaak willen openen. Tot dusver is er vanuit één partij concrete belangstelling voor vestiging in Den Helder. Investeren in de uitstraling van het winkelgebied maakt mogelijk dat dit aantal hoger wordt en ook niet onbelangrijk: Dat er meer klanten op afkomen.

Technische problemen

Dit wilde de vastgoedmanager aan de gemeenteraad vertellen tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen op 15 november, maar die vergadering ging niet door vanwege technische problemen. De commissieleden die verzocht hadden dat de vastgoedmanager een update kwam geven moeten hier dus nog even op wachten. Uit de documenten is echter al wel op te maken dat er van het terugdringen van leegstand nog weinig sprake is. Wel zijn er veel contacten gelegd en plannen gemaakt.

Eerder lag de vastgoedmanager onder vuur omdat hij volgens veel raadsleden in een jaar tijd eigenlijk niets had bereikt. Dit was voor het college van burgemeester en wethouders ook zichtbaar, dus had wethouder Michiel Wouters de vastgoedmanager opdracht gegeven om zich te focussen op de Marsdiepstraat en Schootenplaza, waarbij bovenstaande plannen dus de uitkomst zijn voor het eerste winkelgebied. In Schootenplaza zijn de doelstellingen iets anders, al pleit de vastgoedmanager ook voor het gladstrijken van de buitenzijde. Daarnaast blijft hij in gesprek met Aldi, om de supermarkt beter te accommoderen waar mogelijk.

Missende branches

Op alle locaties zoekt de vastgoedmanager naar 'goede ondernemers in missende branches'. Eigenlijk kijkt hij wat er nog ontbreekt in het winkelaanbod van Den Helder en zoekt hij een geschikte locatie uit. Daarbij is er ook contact met de eigenaren van leegstaande panden over de gewenste invulling, de tijdelijkheid van huurcontracten, prijzen en mogelijk alternatieve invullingen. Ook met betrekking tot de bestaande winkels is gekeken of deze wel op de juiste plek zitten. Een herverkavelingsplan in Schootenplaza behoort tot de mogelijkheden.