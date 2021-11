Luci (27) hoopt op seksklanten ondanks avondsluiting: "Neem een lange lunchpauze"

Het zojuist opgehangen spandoek moet ervoor zorgen dat seksklanten van de Achterdam in Alkmaar niet voor een dicht gordijn staan. "Er waren hier 's avonds allemaal mannen, maar wij waren er zelf niet", vertelt raamprostituee Luci Luxe (27) over de sinds kort beperkte openingstijden.

"De zaken gaan moeizaam. Kijk maar, het is rustig. Terwijl ze toch echt alleen overdag mogen komen", aldus Luci. Waar de ramen in het centrum de afgelopen tijd tot 0.00 uur te bezoeken waren, is dit nu met zes uur ingekort vanwege corona: om 18.00 moeten ze dicht.

Het is dinsdag, 14.00 uur en een enkele nieuwsgierige wandelt door het straatje. Niet dat het normaal stormloopt rond deze tijd, maar de exploitanten en raamprostituees merken wel degelijk dat het minder levendig is dan normaal.

Om de tientallen raamprostituees tegemoet te komen hebben de exploitanten vijftig euro korting gegeven op de huur. "We hopen dat ze blijven. We hebben gelukkig nog niemand zien vertrekken, maar goed: we weten ook inmiddels allemaal wel dat ze op andere manieren hun geld verdienen."

Een voorbij wandelende man (geen klant, gewoon iemand die de kortste route neemt) vult aan: "De illegaliteit in, ja. Dat krijg je dan. Ik denk dat het heel nadelig is. Het is toch een dienstverlening. Ik ben blij dat ze er zijn."