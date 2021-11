Plots werd de 'rijdende kerstman' aangereden: "Godswonder dat ik nog leef"

Nietsvermoedend reed Abberkerker en 'rijdende kerstman' Arno van Kampen gisteravond op weg naar huis, tot hij plots van achteren werd aangereden door een automobilist. Hij kwam gelukkig met de schrik vrij. "De klap was zo heftig dat de motor compleet in puin lag. Ik heb een gigantische Kerstengel op mijn schouder gehad", zegt de man achter Santa Maxima Nederland.

Van het geld dat ze ophalen, kan het activiteitenfonds van het ziekenhuis weer nieuwe activiteiten organiseren of nieuw speelgoed kopen, waardoor zieke kinderen en hun familie de ziekte, en alle zorgen daaromheen, voor even kunnen vergeten. "Want we rijden met een lach en een traan."

Maar de kerstman die geld ophaalt voor zieke kinderen, door weer en wind, belandde nu dus zelf in het ziekenhuis. "De kinderen zijn daar nu de dupe van", vertelt Van Kampen geëmotioneerd. "Dat raakt me. We hadden nog drie weken te gaan, maar dat wordt me nu door de neus geboord."

Na een nacht te hebben doorgebracht in het Noordwestziekenhuis in Alkmaar, mocht de rijdende kerstman weer naar huis. Toch deed dat niks af aan de heftigheid van het ongeluk. "Goddank kwam ik in een stabiele zijligging terecht en kon ik mijn tenen nog bewegen. Toen de adrenaline was gezakt, voelde ik de pijn pas", vertelt hij enigszins opgetogen. "Ik heb niks gebroken, maar het doet lelijk pijn."

Visitekaartjes

Ook in het ziekenhuis bleef hij zich inzetten voor het Prinses Máxima Centrum. "Ik had nog een paar visitekaartjes op zak, dus die heb ik maar meteen uitgedeeld", zegt hij lachend. "Ik probeer maar uit iedere ervaring iets positiefs te halen."

Want: bij de pakken neerzitten is geen optie, vindt Van Kampen. "De inzamelingen gaan gewoon door, maar dan met een andere invulling", zegt de Abberkerker met een knipoog. "Gelukkig ben ik niet de enige. Dat is prettig, want elke seconde telt."

In 2017 begon Van Kampen zijn eigen lokale campagne, maar door de jaren heen is de groep nog groter geworden, tot aan Friesland en Groningen. "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Deze kerstactie raakt steeds meer mensen", zegt hij. "En volgend jaar spring ik gewoon weer op de motor."