Leerlingen worden klaargestoomd: "Grote behoefte aan jonge mensen in maritieme sector"

Er klinkt geratel van katrollen, gestamp van voeten en zo nu en dan hoor je een luide aanmoediging of aanwijzing. Leerlingen van het Maritiem College IJmuiden zijn bij de kleine sluis twee schepen aan elkaar aan het koppelen: een belangrijke vaardigheid die ze in de toekomst nog vaak van pas zal komen.

"Zwaar werk", zegt George Klos, kapitein. "En als je het niet goed doet ook gevaarlijk werk." Dus oefent hij met een groep van acht leerlingen uit het laatste leerjaar hoe je twee schepen veilig aan elkaar vastmaakt. Klos: "Dat gebeurt in de kust- en binnenvaart bijna dagelijks, dus belangrijk dat ze dit kunnen."

Het is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen zelf, maar ook voor de toekomst van de maritieme sector in het geheel. De kust- en binnenvaart zit te springen om jonge mensen.

"We zijn hard op zoek naar jonge mensen die zich in deze sector willen ontwikkelen", zegt Guido Kapteijn, docent van het Maritiem College. "Dat is van groot economisch belang. In Rotterdam worden goederen aangeleverd voor 117 miljoen consumenten. Ruim zeventig procent daarvan wordt afgevoerd met binnenschepen."

Cruiseschip

De groep van acht leerlingen waaiert volgend jaar uit over de Europese rivieren en zeeën. Sanny gaat een vervolgopleiding doen op een cruiseschip op de Rijn. Hij heeft er zin in: "Ik ga eerst leren voor schipper en daarna voor kapitein."

Komende zaterdag, 20 november, houdt het Maritiem College IJmuiden van 10.00 uur tot 13.00 uur een open dag in het schoolgebouw aan de Briniostraat. Ook kan dan een bezoek worden gebracht aan het opleidingsschip aan de Novasteiger bij de Zuidersluis in IJmuiden.