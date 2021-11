Directeur Museum Kranenburgh vertrekt na vijf jaar naar Oude Kerk in Amsterdam

Mariette Dölle, directeur van Museum Kranenburgh in Bergen, gaat het museum na ruim vijf jaar verlaten. Dölle wordt per februari 2022 directeur van de Oude Kerk in Amsterdam. Daar gaat zij leiding geven aan de kunst- en muziekprogrammering.

Bij Kranenburgh programmeerde Dölle de afgelopen jaren internationale tentoonstellingen als Vlaamse Expressionisten en Die Brücke en organiseerde ze familietentoonstellingen, zoals in 2021 rond kinderboekenillustrator Thé Tjong-Khing. Met tentoonstellingen als Het Zalig Nietsdoen, Bloot, Lucht en de huidige tentoonstelling The Roaring Twenties sloot ze aan op actuele maatschappelijke thema's.



Mariette Dölle vindt het 'een groot geschenk' om bij Kranenburgh te hebben mogen werken, meldt mediapartner Duinstreek Centraal. "Ik kijk met trots terug op de vele uitdagende tentoonstellingen, bijzondere schenkingen en het hernieuwde collectieplan. Ik heb heel fijn samengewerkt met een ambitieus team en vele betrokken vrijwilligers aan een programma waarin publieksparticipatie centraal staat."

'Aantrekkelijk voor niet-museumbezoekers'

Ze vervolgt: "Het museum is hiermee een plek geworden die ook aantrekkelijk is voor publiek dat niet vanzelfsprekend kunsttentoonstellingen bezoekt. Ik ben er trots op dat we het afgelopen jaar samen met gemeente Bergen hebben gewerkt aan een steviger financieel fundament voor ons museum. Er komt een gemeentelijk kunstdepot, meer menskracht voor de collectie en het museum kan starten met de ontwikkeling van de beeldentuin. Kortom, een prachtig perspectief."



Dölle vindt dat ze Museum Kranenburgh met stabiele financiën achterlaat. Volgens Raad van Toezicht-voorzitter Puck Huitsing heeft het museum onder leiding van Mariette Dölle het museum fors aan zichtbaarheid gewonnen: "Ze zorgde voor de professionalisering van het team en een versterkt verdienvermogen en zette zich bijzonder in voor de bestendiging van de goede verhoudingen met samenwerkingspartners in onze lokale regio."