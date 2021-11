Brand in woonkamer tussenwoning Den Helder, vuur begonnen in zitbank

In de woonkamer van een eengezinswoning in de Cornelis Riekelsstraat in Den Helder heeft aan het begin van de middag brand gewoed. Daarbij kwam enige tijd veel rook vrij, maar de brandweer had het vuur snel onder controle.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zegt tegen NH Nieuws dat een zitbank vlam had gevat. Dat meubel is geblust, maar het is niet duidelijk of er meer meubilair of persoonlijke bezittingen zijn beschadigd.

Volgens mediapartner Regio Noordkop waren er op het moment van de brand meerdere mensen aanwezig. Zij hebben de woning allemaal op tijd verlaten. Er is niemand gewond geraakt, benadrukt de woordvoerder.

Over de oorzaak van de brand kan de woordvoerder geen mededelingen doen.