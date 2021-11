Basketbalcoach Peter van Noord wil blijven spelen en baalt van besluit BNXT League

Basketbalclubs in de BNXT League mogen tot 4 december zelf bepalen of ze hun wedstrijden laten doorgaan zonder publiek. "Een typisch polderbesluit. Ik had liever dat er door de BNXT-league een autoritair besluit was genomen en dat wij vasthouden aan wat er is besloten", zegt Den Helder-coach Peter van Noord duidelijk.