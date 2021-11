Topman Tata Steel Voskuil trekt zich terug als lijsttrekker VVD Heemstede

Donald Voskuil heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker van VVD Heemstede. De kandidaat-lijsttrekker is in het dagelijks leven manager bij Tata Steel in IJmuiden en dat zorgde voor ophef. Dit heeft er nu toe geleid dat de topman van de staalgigant zich heeft teruggetrokken als kandidaat, zo schrijft de Volkskrant vanochtend nadat de verklaring van Voskuil vroegtijdig naar buiten is gelekt.

Binnen de VVD ontstond onrust nadat donderdag bekend was geworden dat Voskuil als fractievoorzitter op de kandidatenlijst stond voor de VVD in Heemstede voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De huidige voorzitter Michel Radix had Voskuil naar de lokale VVD fractie gehaald maar, naar nu blijkt, zorgde dat zowel intern als in de media voor vragen en ophef. Men vroeg zich af of Voskuil als topman bij Tata Steel onafhankelijk zou kunnen opereren als lijsttrekker van de politieke partij.

Voskuil laat nu in een uitgelekte verklaring aan de VVD-leden weten tot de conclusie te zijn gekomen dat zijn positie onhoudbaar is en dat hij zich ‘met pijn in het hart’ terugtrekt.

Verklaring

“Afgelopen weekend was een goed moment om te reflecteren op alles wat er is gebeurd”, schrijft hij. “Alles overwegende heb ik besloten mij per direct terug te trekken als kandidaat-lijsttrekker. Alleen al vanwege het feit dat dat vragen over mijn rol bij mijn werkgever en mijn voorgestelde lijsttrekkerschap bij de VVD zijn gesteld, zorgt voor een slechte en ongemakkelijke start voor de verkiezingscampagne. Een lijsttrekker kan alleen succesvol campagne voeren als dat gebeurt met het volle vertrouwen en alle steun van het bestuur. Daarover mag geen enkele twijfel bestaan.”

Stichting IJmondig, een van de organisaties die al jaren strijdt voor een hardere aanpak van Tata Steel, is blij dat Voskuil zich terugtrekt. “We zijn opgelucht dat de VVD en Donald Voskuil ervan afzien om deze 'fulltime Tata-lobbyist' van een politieke baan te voorzien”, aldus oprichter Ellen Windemuth. “Er zit al veel te weinig afstand tussen de regering en Tata-lobby en de Nederlandse regering, dan moeten we het niet nog verder trekken, zeker niet ook nog de lokale politiek in."

‘Pijn in mijn hart’

Voskuil geeft aan dat hij de komende jaren graag had willen werken aan een ‘mooier en leefbaarder’ Heemstede. Wie de nieuwe lijsttrekker van de partij wordt, is nog niet bekend.

VVD-bestuursvoorzitter in Heemstede Michael van Praag laat weten nog niet inhoudelijk in te kunnen gaan op het terugtrekken van Voskuil. "Ik reageer zodra onze leden zijn geïnformeerd en dat doen we vanmiddag. Er is gelekt, maar ik hou me graag aan de zuivere procedure."

Tata Steel bleek nog niet op de hoogte van het besluit van Voskuil, zo liet hun woordvoerder weten. "Wij respecteren zijn keuze."