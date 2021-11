Hoop voor Milena, inhoudelijk gesprek komt met IND: "Zorgt voor veel spanning"

Van aanschuiven bij talkshowprogramma Op1 tot demonstreren voor het gemeentehuis in Stede Broec. De inspanningen van Milena, haar juriste en de landelijke politiek lijken te zijn geland bij het IND. Volgende week woensdag wordt de zaak van Milena (14) namelijk, aan de hand van een hoorzitting, inhoudelijk besproken door de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag, dat is volgens juriste Eliza Tsjoepieva een unieke situatie.

Milena (14) - NH Nieuws

"In de negen jaar dat ik werk als juriste heb ik dit nog niet eerder meegemaakt", vertelt een verraste Eliza Tsjoepieva aan NH-Nieuws/WEEFF. "Ik neem aan dat dit komt vanwege de landelijke media aandacht en de Kamervragen die zijn gesteld door Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Ook de vader van Milena is opgetogen.

"Ik vind het heel mooi nieuws, maar wat gaan ze beslissen? Die onzekerheid zorgt natuurlijk voor heel veel spanning." Milena wordt volgende week woensdag om 15.00 uur verwacht in Den Haag. "Milena maakt zich dag en nacht zorgen", vervolgt de vader. "Ze weet niet wat er met haar papa en mama gaat gebeuren." De juriste kijkt reikhalzend uit naar het gesprek met het IND. "Ik zal met heel veel vechtlust naar Den Haag toe rijden volgende week en het gesprek opnieuw aangaan", vertelt een vastberaden Tsjoepieva. Toch had de juriste inmiddels wel positiever nieuws verwacht. "Op grond van de bezwaren had ik eigenlijk wel verwacht dat het IND een positieve beslissing zou nemen. De hoorzitting is niet negatief, maar wil ook niet zeggen dat we goed zitten. De onzekerheid blijft zo lang mijn verzoek niet is ingewilligd." Invloed Volgens Tsjoepieva heeft de druk vanuit de media en de Tweede Kamer voor veel invloed gezorgd op de zaak van Milena. "Zonder alle verkregen aandacht had ik volgende week geen hoorzitting gehad." Een dag voor de hoorzitting opent Tweede Kamerlid Jasper van Dijk het debat over de zaak van Milena. De politicus heeft veel vragen over de situatie van Milena en de macht van het IND. Zo luidt één van de vragen: Hoe kan het zijn dat het IND jarenlang op een beslissing mag wachten?

Juriste Eliza Tsjoepieva zet alle zeilen bij om Milena en de familie in Nederland te houden. - Eliza Tsjoepieva

De juriste vindt dat de tijdsduur van de beslissing bijdraagt aan het huidige probleem. "De zaak van Milena duurt ruim twee jaar, maar het komt bij andere zaken voor dat mensen tien jaar moeten wachten op een beslissing van het IND. Doordat de duur van de beslissing zo lang is, worden mensen vanzelf geworteld in Nederland."

Tsoepieva hekelt dan ook het systeem. "Ik vind dat mensen recht hebben om te weten waar ze aan toe zijn. Deze onzekerheid is onmenselijk." Zaak Milena De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden. Het gezin keerde daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtten ze naar Rusland, omdat het te onveilig was. Ook in Rusland werd de situatie nijpend waarna het gezin in 2019 terugkeerde naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland. De juriste startte daarom een petitie voor Milena die inmiddels al bijna 20.000 keer is getekend.