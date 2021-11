Gaan de geplande Sinterklaasintochten aankomend weekend nog door?

Voor komend weekend staan in verschillende Noord-Hollandse plaatsen nog Sinterklaasintochten op het programma. De vraag is alleen of de ontvangsten van de goedheiligman overal kunnen doorgaan, in verband met het coronavirus en alle maatregelen die worden getroffen. NH Nieuws maakte een rondje langs Sinterklaascomités in de provincie.

Alkmaar Centraal

Sinterklaas zette afgelopen weekend al voet aan wal in onder andere Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Muiden, Alkmaar, Bergen, Heemskerk en Den Helder. Maar de goedheiligman is nog lang niet klaar met zijn intochten: op diverse andere plekken maakt hij aankomend weekend zijn opwachting, als alles meezit. Zo brengt hij op zaterdag 20 november zeker een bezoek aan Schagen, Heerhugowaard, Zaandam en Zaandijk.

Coronamaatregelen Wel houden de Sintcomités bij de intochten rekening met de coronamaatregelen. In Heerhugowaard maakt Sinterklaas geen tocht door de stad, maar is er een 'balkonscène' op het Stadsplein. De gemeente Zaandam organiseert een optocht voor de Sint, met veel 'spektakel' en geluid, zegt een woordvoerder. Daarna volgt er een feest bij De Burcht, waar mensen vanaf 18 jaar een QR-code moeten laten zien. Sinterklaas komt dit jaar ook in Zaandijk niet met de boot aan. "Andere jaren hebben we drie boten en maken we er een hele leuke kermis van", vertelt Toos Smit van het Sintcomité. "Nu komt er een optocht, met gekke wagentjes achter de Sint. Zo hebben we een tuktuk, een paard en wagen en een oude bakkersfiets." Hier houden de pieten goed in de gaten dat bezoekers de coronamaatregelen in acht nemen. "We hebben veel pieten rondlopen. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen anderhalve meter afstand houden. Ze zullen de inwoners steeds verzoeken om dat te doen." Pepernoten strooien of een handje snoep geven is er dit jaar niet bij in Zaandijk. "Vanwege het coronavirus reiken de pieten dit jaar zakjes snoep uit aan de kinderen: dat is hygiënischer."

Ook in onder andere Assendelft, Camperduin, Groet, Schoorl, Wormerveer, Zwaag en Schagen staan voor zaterdag 20 november intochten gepland. Ook in Schagen komt de Sint even langs. "Er is in ieder geval geen boot", vertelt een woordvoerder van de intocht. "Maar we hebben dit jaar een koets. Verder komt er geen podium: het is een doorstroomevenement, met aldoor beweging." Er is wel livemuziek bij en kinderen kunnen de Sint verwelkomen met een vlaggetje in de hand. Sinterklaas komt op zondag 21 november, naar verwachting, aan in Kolhorn, Oostknollendam, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. Niet alle genoemde comités waren voor commentaar bereikbaar; check voor de meest actuele informatie de website van het desbetreffende Sinterklaasfeest.