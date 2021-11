Amsterdams Marineterrein wordt wijk met 800 woningen, 2.300 werkplekken en park

Dit is gepresenteerd in de concept Nota van Uitgangspunten. Het terrein ligt in het centrum van de stad op het eiland Kattenburg. Sinds 1655 was het gebied in gebruik door de marine en voor Amsterdammers niet toegankelijk. Maar in 2013 werd aangekondigd dat Amsterdam het gebied terug zou moeten krijgen. De marine zou in 2018 al van het terrein verdwenen moeten zijn, maar gaf aan toch te willen blijven.

Het terrein bestaat volgens wethouder Victor Everhardt straks uit drie gebieden: een stadspark langs het water, de bebouwing in het Dok en de nieuwe Marinekazerne in de noordoosthoek. Volgens de gemeente worden gebouwen over het algemeen maximaal dertig meter hoog, en blijft zeventig procent van het gebied onbebouwd, daarbij worden monumentale panden zo veel mogelijk behouden.