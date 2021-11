Gesteggel over meubilair oude raadhuis Wervershoof: "Duidelijke afspraken maken"

Van wie is het meubilair en de schilderijen van het oude raadhuis in Wervershoof? Dat wil André Meester van lokale politieke partij BAMM weten. Stichting Oud Wervershoof die het raadhuis huurde en de inboedel beheerde, heeft het pand dit voorjaar verlaten na een conflict met de eigenaar over een nieuw huurcontract. Sindsdien is er onenigheid wie de antieke inboedel onder zijn hoede neemt.

Bijna tien jaar huurde Stichting Oud Wervershoof het oude raadhuis, met daarin meubilair en schilderijen van Cornelis Rootselaar. In 2012 werd het raadhuis verkocht aan Botman Bouw uit Wervershoof maar na gesteggel over een nieuw huurcontract, besloot Oud Wervershoof in mei dit jaar te vertrekken.

De spullen werd ondergebracht in Cultureel Centrum De Schoof, en na overleg met gemeente Medemblik, verhuisde de in bruiklijn zijnde inboedel naar de kelder van het gemeentehuis in Wognum.

Inboedelverdeling

Er is onduidelijkheid wie de inboedel gaat beheren, want zowel Botman als Stichting Oud Wervershoof willen beiden de spullen hebben. "De inboedel is in eigendom van gemeente Medemblik, we gaan daar eerst een inventaris van maken", zegt woordvoerder Annette Wammes. "Er wordt een overeenkomst opgesteld met de nieuwe eigenaar, en met Oud Wervershoof."

Gidus van de Swaluw, voorzitter van Stichting Oud Wervershoof, was stomverbaasd over het bericht van de gemeente, dat de inboedel verdeeld zou gaan worden. "Het huidige contract dat Oud Wervershoof de spullen beheert, is nog van kracht", zegt hij daarover.

Eigenaar Botman zou in eerste instantie alleen geïnteresseerd zijn geweest in het meubilair, maar gaf vervolgens aan toch de gehele inboedel zelf onder te willen brengen in een eigen "Stichting tot behoud van het oude Raadhuis".

Afspraken

André Meester, fractievoorzitter van BAMM wil dat er snel duidelijkheid komt. "Dat de spullen in het raadhuis blijven, daar is iedereen het wel mee eens. Maar er moeten goede afspraken gemaakt worden. Dat het nu in de kelder van het gemeentehuis in Wognum staat, is zonde."

Daarom wil hij weten wie de juridische eigenaar is van de roerende zaken en welke overeenkomst(en) daarover zijn gesloten. "Er kan niet eenzijdig een contract worden opgezegd, dus daar heb ik nu vragen over gesteld. Het moet waterdicht worden afgestemd."

Gesprek

In een brief richtte Van de Swaluw van Oud Wervershoof zich eind oktober tot het college en de gemeenteraad van Medemblik. Hij vraagt onder meer welk belang Medemblik aan de historische stichting en haar vrijwilligers hecht en waarom het zonder overleg tot een scheiding van de spullen zou zijn gekomen.

Een reactie op de brief bleef vooralsnog uit. Van der Swaluw werd vlak voor het weekend benaderd voor een gesprek. Van der Swaluw: "Daar heb ik op geantwoord, maar de gesprekopties zijn al voorbij, en we hebben niks meer gehoord". Een woordvoerder van de gemeente Medemblik laat weten dat er vandaag alsnog een gesprek plaats gaat vinden met Oud Wervershoof.

Of de inboedel uiteindelijk terugkeert naar het raadhuis, is nog niet duidelijk. Meester: "Het mooiste is als de stichting zeggenschap kan houden, en de inboedel in bruikleen aan Botman kan geven zodat het in het raadhuis blijft."