Carbidschieten dit jaar met oud en nieuw wél weer toegestaan in Hollands Kroon

Wie carbid wil afschieten, moet het wel vooraf melden aan de gemeente. Dit moet 30 dagen voor de jaarwisseling, dus uiterlijk op 1 december. "Ook gelden bij het carbidschieten de actuele coronaregels", schrijft de gemeente. "Dit kan betekenen dat het terrein met hekken afgesloten moet worden en de QR-code moet worden gecontroleerd."

Er gelden regels over waar het carbid mag worden afgeschoten en hoe de vaten eruit mogen zien. Zo mag niet worden geschoten in de richting van woningen of openbare wegen. Ook moet het op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen en dieren gebeuren.

Controle

"Samen met de politie controleren wij of de regels worden nageleefd", zo stelt de gemeente. "We controleren op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar, gaan we hierop af. We spreken organisatoren en schutters aan die zich niet aan de regels houden. Als ze zich aan de regels houden, mogen ze verder. Als het nodig is, stelt de politie een proces-verbaal op of verwijst overtreders naar bureau HALT."