Sissende lachgaspatronen, racende auto's en harde muziek: 'de overlast is enorm'

Op de parkeerplaats aan de Doctor C.J.K. van Aalstweg in Hoorn is het volgens omwonenden bijna ieder weekend raak. In de nachtelijke uren driften daar jongeren met hun auto's, sissen de lachgaspatronen en wordt er luide muziek uit de stereo's gepompt. "We durven er niet meer naartoe te lopen omdat we worden uitgescholden", vertelt een bezorgde omwonende aan NH-Nieuws/WEEFF.

Omwonenden hebben zelf maar een bordje opgehangen, in de hoop dat de jongeren elders gaan staan. - WEEFF / Tom de Vos

Meerdere families wonen pal aan de parkeerplaats en precies aan die kant wordt er vaak in de nachtelijke uren door jongeren gehangen, gedrift, lachgas gebruikt en soms gedeald. "Onze woningen staan ver weg van de openbare weg en daarom staan ze, denk ik, aan onze kant", vertelt de 71-jarige bewoonster, die net zoals de andere sprekers in dit artikel, liever anoniem haar verhaal doet.

Quote "Als je het vraagt vertrekken ze soms, maar vorige week werd ik uitgescholden voor 'kankerhoer' en kwamen ze gewoon weer terug" omwonende parkeerplaats (71)

"Als je het vraagt vertrekken ze soms, maar vorige week werd ik uitgescholden voor 'kankerhoer' en kwamen ze gewoon weer terug." De echtgenoot van de vrouw staart met een boze blik uit het raam en kijkt naar het hek dat hun tuin en de parkeerplaats van elkaar scheidt. In overleg met de eigenaar van de parkeerplaats kochten de omwonenden van hun eigen geld een groen doek en kochten ze klimop dat tegen het hek aangroeit, zodat het licht van auto's minder de woning in schijnt. De grond waarop het hek staat behoort niet tot de woning van de bewoners.

De bewoners kochten zelf een groen doek en spande dit aan het hekwerk, zodat er minder licht van de auto's bij hen het raam in schijnt. - Tom de Vos

"Het is toch niet normaal!", zegt de echtgenoot woest. "De lampen van de auto's schijnen vanaf de parkeerplaats zo onder het hekwerk door onze woning in. In het verleden liep ik samen met een buurman nog weleens de parkeerplaats op om de jongeren aan te spreken, maar dat vinden we te gevaarlijk geworden." Betonblokken De gemeente Hoorn was al eerder op de hoogte van de racende jongeren en plaatste daarom een halfjaar geleden verschillende betonblokken op de parkeerplaats. Dit voorkomt dat een groot gedeelte van de parkeerplaats een racebaan is. "Toch hebben de jongeren een manier gevonden om alsnog hun donuts te draaien", vertelt een andere omwonende die ook tegen de parkeerplaats aan woont. "Het is top dat de gemeente ons toen geholpen heeft, maar op dit moment worden wekelijks nog steeds vijf families wakker gehouden." De geërgerde Horinees bedacht daarom de bordjes, waarop staat: 'Lachgas & Drugs. S.v.p. elders verhandelen en/of gebruiken vanwege overlast bij omwonenden'. De bordjes hangen er inmiddels al enkele weken en opmerkelijk genoeg lijken de bordjes ook nog eens nut te hebben.

"We hebben het idee dat er minder wordt gedeald sinds de bordjes er hangen", vervolgt de initiator van de bordjes. "Maar het geluid van sissende lachgaspatronen, harde muziek en luidruchtige jongeren blijven in het weekend aanhouden." Geen meldingen Zowel de politie als gemeente Hoorn zeggen op de hoogte te zijn van eerdere voorvallen van straatraces en hangjongeren, maar zijn niet bekend met het probleem drugsoverlast of handel. "Het is ontzettend vervelend als mensen overlast ervaren en heel begrijpelijk als zij daar wat aan proberen te doen", aldus politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek. "Het beeld dat daar een ernstig probleem zou zijn met drughandel komt echter niet naar voren in meldingen die wij binnen krijgen. Wij vragen daarom aan mensen, als zij verdachte zaken zien of overlast ervaren dit te melden, bij de politie dan wel de gemeente."