Amsterdams Spoedtest.nl aangeklaagd voor fraude valse vaccinatiebewijzen

Maandag deed het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangifte tegen testbedrijf Spoedtest.nl, de grootste aanbieder van commerciële coronatests van het land. Het bedrijf heeft per direct geen toegang meer tot het CoronaCheck-systeem en het afsprakensysteem voor Testen voor Toegang. Directeur Rasmus Emmelkamp uit Hoofddorp laat in een verklaring weten geen vaccinatiebewijzen te verstrekken.

Emmelkamp laat weten dat Spoedtest.nl de drastische beslissing en ontzegging van het ministerie betreurt. De testaanbieder is al sinds het begin van de pandemie enkel bezig met het afnemen van coronatests. Pas sinds anderhalve maand is het bedrijf aangesloten bij Testen voor Toegang. Emmelkamp laat weten dat het bedrijf gewoon door kan gaan met testen. "Enkel de QR-code kan niet meer worden verkregen, je kunt dus niet meer naar een voetbalwedstrijd met onze test."

Met honderd locaties in het land en meer dan twintig locaties in Noord-Holland is het bedrijf al sinds het begin van de crisis de grootste testaanbieder. Ze zijn goed voor twintig procent van alle tests. Mensen die op dit moment een afspraak vanuit Testen voor Toegang hebben staan bij de aanbieder worden ingelicht door Spoedtest.nl zelf en moeten bij een andere aanbieder een afspraak maken. Hoeveel afspraken dit betreft wil Emmelkamp in het belang van het onderzoek dat loopt niet laten weten.

Vals naar Curaçao

Al eerder dit jaar kwam het bedrijf in opspraak. De Amsterdamse Judith kon afgelopen juli met een vals testbewijs naar Curaçao vliegen. Zij kreeg haar testuitslag niet binnen de afgesproken tijd, waarna een medewerker van het testbedrijf een vals bewijs verstuurde. Het bevatte een ander type test, een ander tijdstip en het bewijs was door de gebruiker zelf bewerkbaar.

Emmelkamp wil ook hierop in belang van het onderzoek niet reageren. Hij laat weten: "Ieder PDF-bestand is via verschillende programma's open te maken en te bewerken. Dat kun je niet toeschrijven aan ons als bedrijf. Het lijkt me niet verstandig om gebeurtenissen uit het verleden te mengen met wat er nu aan de hand is."