Mondkapjesadvies voor 4 tot 12-jarigen tijdens rit tussen school en BSO de Tinteltuin

"Chauffeurs gaan weer mondkapjes dragen en ook kinderen wordt gevraagd een mondkapje op te doen tijdens de rit tussen school en BSO. Willen jullie je kind hiervoor een mondkapje meegeven?" Zo luidt de informatie in de mail die vorige week is verstuurd naar 6.000 ouders van kinderdagverblijf en BSO de TintelTuin, die veelal is gevestigd in Amsterdam-Noord.

"Het gaat hierbij om kinderen van 4 tot 12 jaar" vertelt communicatie adviseur Elisa Roele. De organisatie besloot een mondkapjesadvies voor kinderen in te stellen, nadat er een besmetting plaatsvond tussen een kind en een chauffeur. "We hebben veelal senioren die bij ons de busjes rijden. Het advies wat wij hebben ingesteld heeft te maken met de kwetsbaarheid van de chauffeurs." Bij de rit van school naar de BSO vragen de chauffeurs de kinderen om een mondkapje op te doen. In hoeverre er voor kinderen sprake is van een vrije keuze, vindt Roele lastig te beantwoorden. "Het is niet verplicht, maar we vragen aan de ouders of ze een mondkapje willen meegeven. De chauffeur vraagt aan de kinderen bij het instappen om de mondkapjes op te doen. Kinderen die geen mondkapje bij zich hebben, mogen ook mee met de bus."

Quote "Het advies wat wij hebben ingesteld, heeft te maken met de kwetsbaarheid van de chauffeurs" Elisa Roele - Communicatie adviseur De Tinteltuin

Geen negatieve reacties ouders Volgens Roele zijn er geen negatieve reacties teruggekomen van de ouders. Drie ouders hebben gereageerd op de mail, om te informeren of het ook op hun kinderen van toepassing is. "Ik heb aangegeven dat het advies voor alle kinderen geldt en dat het is om de chauffeurs te beschermen. Vervolgens heb ik geen reactie meer gehad, dus ik denk dat het een bevredigend antwoord was." De organisatie vertelt vanuit zorg een afweging en inschatting te hebben gemaakt. "We willen zorgen dat iedereen gezond blijft en we open kunnen blijven." De overweging om te kiezen voor chauffeurs in een andere leeftijdsgroep volgens Roele niet aan de orde geweest. "Je trekt niet zomaar een blik chauffeurs open."